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أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك

أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الألماني

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أمير الباحة يُشدِّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

أمير الباحة يُشدِّد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

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أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك

أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=976843
المناطق_واس

ينعم قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك بخدمات هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.
عدسة واس وثقت الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد النبوي في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته.
وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.

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