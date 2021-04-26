أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك

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ينعم قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك بخدمات هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.

عدسة واس وثقت الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد النبوي في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته.

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.