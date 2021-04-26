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«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمات تعديل البيانات وخطوات الاستفادة منها

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمات تعديل البيانات وخطوات الاستفادة منها

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«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمات تعديل البيانات وخطوات الاستفادة منها

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمات تعديل البيانات وخطوات الاستفادة منها
http://almnatiq.net/?p=976846
المناطق_ الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات الأحوال المدنية  الإلكترونية عبر منصة أبشر أفراد.

وتشمل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ما يلي:

• تعديل المؤهل الدراسي.

• تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

• تصحيح الحالة الاجتماعية.

• ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

أما عن طريقة الاستفادة من الخدمات فهي كالتالي:

– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

– اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية.

– اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

– الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

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