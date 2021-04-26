«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمات تعديل البيانات وخطوات الاستفادة منها

المناطق_ الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة أبشر أفراد.

وتشمل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ما يلي:

• تعديل المؤهل الدراسي.

• تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

• تصحيح الحالة الاجتماعية.

• ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

أما عن طريقة الاستفادة من الخدمات فهي كالتالي:

– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

– اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية.

– اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

– الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.