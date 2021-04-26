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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا مستشفى ابن الخطيب

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا مستشفى ابن الخطيب

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا مستشفى ابن الخطيب
http://almnatiq.net/?p=976850
المناطق_ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس العراقي برهم صالح، في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال الملك المفدى: علمنا ببالغ الألم بنبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.

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