جمعية ساعد الخيرية بعرعر توزع أكثر من 9000 وجبة إفطار للصائمين

المناطق_واس

وزعت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر نحو ٩٥١١ وجبة إفطار صائم متكاملة منذ بداية شهر الخير حتى اليوم ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية “في شهر الخير أبشر بالخير” بمشاركة المتطوعين .

وأوضحت الجمعية أن التوزيع عبر العديد من المواقع داخل مدينة عرعر، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين.