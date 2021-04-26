الحربي يختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة اكثر 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية

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رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الحفل الختامي لبرنامج “التميز المؤسسي في جهات القطاع غير الربحي “الذي اطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية همة بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية د.فهد بن عبدالله اللحيدان والمدير التنفيذي بداح بن عايض القحطاني وبعض القيادات في منشآت القطاع غير الربحي و الجهات المشرفة عليه.

واحتوى البرنامج الذي شارك فيه اكثر من 2000 ممثلاً لـ20 جهة من جهات القطاع غير الربحي بالمنطقة على اكثر من 300 لقاء و80 دورة و60 مشروعاً من مشروعات التحسين بهدف تأهيل وتطوير الجهات كما تم عقد جلسات وورش عمل تطويرية أخرى لتصميم ثلاث منهجيات عمل لكل جهة مشاركة والتأكد من جاهزية كل جهة للإنتقال للمستوى الذي يليه من رحلة النضج المؤسسي .

وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحربي الجهات المشاركة شاكراً لهم ولجمعية التنمية البشرية همة جهودهم خلال الفترة الماضية و لافتاً الى ان هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من الأهداف والمشاريع التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتجه إلى بناء وطن اكثر ازدهاراً في جميع المجالات.