نائب أمير منطقة جازان يتسلم تقرير إسكان جازان للربع الأول من العام 2021م

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام شؤون الإسكان لمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي.

وتسلم سموه خلال الاستقبال ، تقرير الربع الأول السنوي من العام 2021م حول مشروعات ومنتجات الإسكان بالمنطقة، مستمعاً إلى شرح عما احتواه التقرير من مشروعات ومنتجات سكنية بالمنطقة تجاوز عددها (7,850) منتجاً متنوعاً، تشمل المنتجات السكنية كافة من فلل الوزارة والبيع على الخارطة والأراضي والوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي، وتمثل مختلف البرامج والمبادرات.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان، بما تقدمه شؤون الإسكان بالمنطقة من جهود في سبيل توفير الحلول السكنية بالمنطقة بمختلف منتجاتها وبرامجها المتنوعة، وفي المملكة عامةً في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بالمواطن بما يتوافق مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة.