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‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور ⁧‫المنطقة الشمالية‬⁩ ويلتقي بالوحدات المتقدمة التابعة لها

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‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور ⁧‫المنطقة الشمالية‬⁩ ويلتقي بالوحدات المتقدمة التابعة لها

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور ⁧‫المنطقة الشمالية‬⁩ ويلتقي بالوحدات المتقدمة التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=976881
المناطق_عرعر

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يوم أمس ، بزيارة إلى المنطقة الشمالية شملت قوة عرعر وقوة طريف والوحدات المتقدمة التابعة لها.
كما التقى معاليه بقوة الواجب من وزارة الحرس الوطني و حرس الحدود المشاركين ضمن قطاعات المسؤولية .
واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة ، والإطلاع على سير العمل في جميع الوحدات .
كما تشرف معالي رئيس هيئة الأركان العامة بنقل تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك .
وقال معاليه في كلمة القاها امام الضباط وضباط الصف من الوحدات المتقدمة المتواجدة بالمنطقه “بالفخر بالتواجد بينهم في مواقع العز والشرف مشيداً بالمواقف الشجاعة والبطولية في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، والتأكيد على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم”، وفي ختام الجولة شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المتقدمة متمثلة في قوة الواجب(٣٧).
رافق معاليه في هذه الزيارة قائد المنطقه الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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