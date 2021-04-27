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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ قبيلة آل حسن والمعالمة في وفاة والده

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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ قبيلة آل حسن والمعالمة في وفاة والده

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان شيخ قبيلة آل حسن والمعالمة في وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=976891
المناطق_ فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما لشيخ قبيلة آل حسن والمعالمة بمحافظة العيدابي الشيخ هادي مشعوي بن حواس معلمي الغزواني في والده – رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموهما الله ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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