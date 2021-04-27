“الثقافة والفكر ” أمسية ثقافية بفنون الشمالية

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نظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ، أمسية ثقافية عن بعد عبر” الزووم” بعنوان “الثقافة والفكر “

وتناولت الأمسية التي قدمها الدكتور عبيد بن نداء العنزي وأدارها الإعلامي خلف جويبر عدد من المحاور،حيث ركز الدكتور العنزي من خلالها على دور الثقافة في بناء الفكر وصناعة الحضارة .

كما أكد ، العنزي على أهمية المشاركة الأكاديمية في طرح موضوع الثقافة المجتمعية وعلاقتها بكلٍ من الفكر والحضارة ،وفق عدت عناصر كمفهوم الثقافة ،والمثقف، وأهمية الثقافة ؟.

كما تطرق إلى خصائص الثقافة ومصادرها وكيفية تكتسب ، والمؤثرات عليها كذلك دور التربية الثقافي وأيهما ينتج الآخر الثقافة أم الفكر .

وفي الختام قدمت جمعية الثقافة والفنون شكرها لضيف الأمسيه الدكتور عبيد بن نداء العنزي ولمدير الأمسيه الإعلامي خلف بن جويبر.