أمانة عسير تضبط محل عطارة يسوق مستحضرات غير مرخصة

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ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة المسائية أحد محلات العطارة يقوم بتسويق مستحضرات وأعشاب وأدوية طبية غير مرخصة ومزاولة نشاط مخالف للترخيص.

وأوضحت الأمانة بأن المراقبين وأثناء عملهم في تعقب المحلات التجارية والمنشآت الصحية تمكنوا من ضبط إحدى محلات العطارة المخالف للاشتراطات والأنظمة المعمول بها.

فيما تنوعت المضبوطات ما بين مستحضرات طبية وتجميلية ومنتجات أخرى منتهية الصلاحية، وتقدر جميع المضبوطات بأكثر من 48 صنف بكميات كبيرة.

وتم تسليم المستحضرات المضبوطة من قبل الأمانة الى هيئة الغذاء والدواء بحكم الاختصاص واستكمال الاجراءات النظامية.