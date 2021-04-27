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أصحاب السمو أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي

أصحاب السمو أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي

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أصحاب السمو أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي

أصحاب السمو أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=976905
المناطق_واس

عقد أصحاب السمو أمراء المناطق، اليوم، اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأصحاب السمو أمراء المناطق أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية من دعم مستمر ورعاية كريمة، أسهمت في تحقيق مبادراتها ضمن مستهدفات “رؤية 2030” خلال السنوات الخمس الماضية، وتنفيذ مهامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).
وجرى خلال الاجتماع، استعراض منجزات “رؤية 2030” في رفع جودة الحياة مما انعكس إيجابًا على تقدم المملكة في مؤشرات الأمن على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية وإمارات المناطق في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أبرز ما توصلت إليه اجتماعات التنسيق بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق خلال الفترة الماضية.
وفي نهاية الاجتماع، توصل أصحاب السمو الأمراء لعدد من التوصيات تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

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