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أعضاء جمعية إعلاميي عرعر في زيارة لجمعية رؤوف للأيتام ويبحثون سبل التعاون معهم

أعضاء جمعية إعلاميي عرعر في زيارة لجمعية رؤوف للأيتام ويبحثون سبل التعاون معهم
http://almnatiq.net/?p=976920
المناطق- عرعر

قام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية إعلاميي عرعر بزيارة لجمعية أيتام عرعر رؤوف بمقرها في حي المنصورية وكان في استقبالهم الأستاذ عبدالكريم عوده المدير التنفيذي ومسؤول العلاقات العامة الأستاذ أنس عواد سبتي والأستاذ سعد فهد الحسني وعدد من موظفي الجمعية واطلعوا على آليه العمل وتنظيمه في جولة في اروقة مقر الجمعية واستمعوا لشرح تفصيلي من الاستاذ عبدالكريم عوده عن الخدمات المقدمة للمستفيدين وطريقة الكفالات لديهم وذلك أثناء عرض مرئي يستعرض نبذة تعريفية عن الجمعية وأهدافها والبرامج المقدمة للمستفيدين وبحث أعضاء جمعية إعلامي عرعر مع المدير التنفيذي فرص التعاون والشراكة المجتمعية التي تخدم كلا الجمعيتين بحسب طبيعة وتخصص كل منهما وفي نهاية الزيارة قدم المدير التنفيذي درعًا تذكريا بهذه المناسبة

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