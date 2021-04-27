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حرس الحدود بالقنفذة ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر

حرس الحدود بالقنفذة ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر

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القبض على (4) مواطنين ارتكبوا (47) جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات

القبض على (4) مواطنين ارتكبوا (47) جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات

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القبض على (4) مواطنين ارتكبوا (47) جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات

القبض على (4) مواطنين ارتكبوا (47) جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات
http://almnatiq.net/?p=976923
المناطق - الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين، رجلين وامرأتين من أرباب السوابق، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (47) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المصاغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300,000) ريال، وذلك في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم، كما ضبط بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحات التسجيل الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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