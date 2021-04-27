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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=976927

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق )جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، نجران ،حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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