تعرف إلى مزايا تحديث “آيفون”: فتح بالكمامة وحماية البيانات

المناطق - وكالات

أطلقت شركة “أبل” رسمياً أمس الاثنين، تحديثاً لنظام تشغيل هواتفها (iOS 14.5)، والذي يتضمن عدداً كبيراً من المزايا الجديدة، على رأسها ميزة الخصوصية المنتظرة “App Tracking Transparency “(شفافية تتبع التطبيقات) وهي سياسة جديدة للتعامل مع خصوصية بيانات الهواتف، إلى جانب فتح الهاتف أثناء ارتداء الكمامة، واختيار الصوت المفضل في ما يخص مساعد “أبل” الذكي، إلى جانب تحديثات الخرائط.

وتهدف السياسة الجديدة إلى منح المستخدمين حرية الموافقة أو رفض السماح لمختلف التطبيقات المثبتة على الأجهزة بجمع بيانات لاستخدامها في إرسال إعلانات للمستخدمين، والمعلومات التي تحمل الكود الإعلاني المميز IDFA.

فكرة التحديث

في مؤتمر “أبل” للمطورين “WWDC 2020” أعلنت الشركة الأمريكية استعدادها لتقديم السياسة الجديدة، والتي تسعى لمنع الشركات الإعلانية والخدمات الإلكترونية والتطبيقات، من استخدام البيانات في الإعلانات الموجهة من دون موافقة صريحة من المستخدم على جمعها.

وتتمثل السياسة الجديدة في جزأين، الأول خاص بملصقات الخصوصية “Nutrition Labels”، والتي أطلقتها “أبل” بالفعل على صفحات التطبيقات عبر متجرها الإلكتروني “App Store”، والتي توضح للمستخدمين نوعية البيانات التي يجمعها كل تطبيق من هاتف المستخدم، قبل أن يبدأ المستخدم تثبيت التطبيق من الأساس.

الجزء الثاني من السياسة الجديدة، عبارة عن رسالة تنبيه تظهر للمستخدم عند تشغيل التطبيق لأول مرة على هاتفه، وتتضمن سؤالاً مباشراً للمستخدم إذا كان يوافق على حصول التطبيق على الكود الإعلاني المميز لهاتفه أم لا.

وفي حال رفض المستخدم، فإن “أبل” تلزم الشركة مطورة التطبيق بضرورة الانصياع لرغبة المستخدم، وألا تجمع بياناته، لكن في حال موافقته فإن الشركة مقدمة الخدمة أو مطورة التطبيق يمكنها استخدام كافة البيانات إعلانياً بكل حرية.

الفتح أثناء ارتداء الكمامة

يعد تسهيل عملية فتح الهاتف أثناء ارتداء الكمامة، إحدى أهم المزايا التي طال انتظارها من جانب مستخدمي “آيفون” من خلال وجود ساعة “Apple Watch” بالقرب من الهاتف.

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، إمكانية فتح هواتف “آيفون” عبر التحديق في الكاميرا الأمامية للهاتف، بشرط أن يكون على معصم أيديهم ساعة أبل بشاشة مفتوحة، وعندها يتم فتح شاشة الآيفون بسهولة.

وتتوفر الميزة الجديدة لهواتف “آيفون أكس” والأحدث، وكذلك ساعة “أبل ووتش 3” والأحدث منها.

تحديثات “سيري”

مع iOS 14.5، يمكن للمستخدم اختيار الصوت المفضل بالنسبة له في ما يخص ميزة مساعد أبل الذكي “Siri” والتي تعتمد من خلال التحديث الجديد على تقنية “Nueral Text to Speech”، والتي تسمح بأن يكون صوت ونطق “سيري” أكثر بشرية.

وتحصل “سيري” أيضاً على دعم مكالمات “فيس تايم” جماعية، بحيث يصبح من السهل على المستخدم إجراء مكالمات جماعية مع العديد من جهات الاتصال في وقت واحد، من خلال توجيه طلب لسيري “Hey Siri, FaceTime a Contact Name”، أو طلب الاتصال باسم مجموعة مكالمة فيديو سابقة.

إلى جانب ذلك، ستقوم “سيري” بتنبيه المستخدمين إلى المكالمات الواردة في نفس وقت استقبالها، من خلال صوتها في أذن المستخدم عبر سماعات أبل اللاسلكية “AirPods” أو سماعات “Beats” المتوافقة للعمل مع “سيري”.

تحديثات الخرائط

ويحتوي التحديث الجديد على تحديثات تتعلق بخرائط “أبل”، إذ يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة والصين الآن الإبلاغ مباشرة وبسهولة من داخل خرائط “أبل” عن وقوع أي حادث أو كارثة طبيعية أو وجود رادار سرعة على الطريق، من خلال أمر صوتي لـ”Siri”.

وتسهل الميزة على سائقي السيارات التفاعل مع هاتفهم بشكل مباشر وسريع وآمن، من دون الحاجة إلى استخدام أيديهم.

ويمكن للمستخدمين مشاركة المدة الزمنية المتوقعة لوصولهم إلى وجهاتهم، مع أصدقائهم وعائلاتهم، خلال سيرهم على الأقدام أو خلال استخدامهم للدراجات النارية أو الهوائية.

مزايا أخرى

وتضمن التحديث عدداً من المزايا الأخرى، منها التصميم الجديد الذي حصل عليه تطبيق العروض الصوتية “Apple Podcasts” والذي يسهل على المستخدمين الاستماع، ووجود خيار سريع لحفظ العروض الصوتية وتحميلها، بحيث يتم إضافتها تلقائياً إلى المكتبة، للرجوع إليها في ما بعد.

ووصلت ميزة تتبع جهاز “أبل” الجديد للعثور على المفقودات “AirTag” إلى تطبيق “Find My” بالإضافة إلى تحديث تصميم تطبيق الأخبار “Apple News”.

وتضمن التحديث الجديد أيضاً مزايا أخرى مثل إمكانية تصنيف التذكيرات “Reminders” عبر اسمها وأهميتها وتاريخ إنشائها، وإمكانية طباعة جميع التذكيرات في صورة قائمة منظمة، إلى جانب وجود ميزة جديدة لذوي الإعاقة، تسهل عليهم التحكم الكامل في هواتفهم بالصوت، لكن هذه الميزة تقتصر حتى الآن على متحدثي اللغة الإنجليزية فقط بالولايات المتحدة وأستراليا وكندا، واللغة الإسبانية في الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك.

رد فعل السوق

منذ اللحظة الأولى للكشف عن التحديث، أصيبت الشركات التقنية بحالة من الاستياء، لكن شركة “فيسبوك” أصيبت بحالة غضب والذعر من التأثير المتوقع للتحديث على أرباحها من قطاع الإعلانات الرقمية.

وشنت الشركة الزرقاء حملة منظمة من الضغط على شركة “أبل” لكن مؤسس “فيسبوك” ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، خرج أخيراً ليعلن أن تحديث “أبل” سيجعل “فيسبوك” أكثر قوة.

رد فعل “تويتر” جاء مغايراً لبقية الشركات، إذ صرح نيد سيجال، المدير المالي للشركة، بأن سياسة “أبل” الجديدة ستجعل الجميع سواسية في التعامل مع البيانات، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على سوق الإعلانات، والسوق التقنية.

وأوضح أن شبكة التغريدات لا تعتمد بشكل كامل على استهداف المستخدمين بالإعلانات عبر كود IDFA، لذلك فإن التحديث الجديد لا يشكل أي قلق بالنسبة لها، وفقاً لما نشره موقع “ماك رامورز”.