الولايات المتحدة تعتزم تصدير 60 مليون جرعة من “أسترازينيكا”

المناطق - وكالات

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض،أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستمنح دولاً أخرى 60 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أن أثار قرار عدم تصدير هذا اللقاح انتقادات.

وكتب آندي سلافيت، مستشار البيت الأبيض لمكافحة كورونا، على حسابه بتويتر، أن الولايات المتحدة “ستمنح 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدول أخرى ما أن تصبح متوافرة”.

ورد سلافيت على اتهام واشنطن بتخزين جرعات من دون استخدامها قائلاً إنه “في الوقت الراهن، لم يبق متوافراً سوى عدد قليل جداً. لم تتم خسارة كثير من الوقت”.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الحكومة الأمريكية لا تزال في طور “التحضير” لهذا الإجراء، واعدة بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستفيد من هذه اللقاحات “في وقت قريب”.

وأضافت ساكي: “قبل إرسال جرعات أسترازينيكا انطلاقاً من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأمريكية أن هذه الجرعات تفي بشروط النوعية”.

وسبق أن أعلنت واشنطن اتفاقات لإرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” إلى المكسيك، و1.5 مليون جرعة إلى كندا.

وأجازت الولايات المتحدة حتى الآن استخدام 3 لقاحات فقط على أراضيها هي “فايزر-بايونتيك” و”موديرنا” و”جونسون أند جونسون”. لكن ملايين من جرعات “أسترازينيكا” تم إنتاجها في البلاد ولا يزال استخدامها متعذراً.