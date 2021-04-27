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وزير الخارجية الأمريكي على تويتر: هجوم الحوثيين على مأرب سيسبب معاناة إنسانية فادحة
http://almnatiq.net/?p=976942

اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ وبحث معه موضوع اليمن وفرص السلام والهجوم الحوثي المستمر على مأرب والذي تسبب في خلق موجة نزوح كبيرة من السكان النازحين أصلا من مناطقهم بعد ان امتد الصراع إليها.

وقال بلينكن على حسابه في تويتر “‏اجتمع اليوم مع المبعوث الأمريكي لليمن .. يجب على المجتمع الدولي أن يسأل نفسه لماذا يسعى الحوثيون إلى حل عسكري للصراع بهجومهم على مأرب، على الرغم من العواقب الإنسانية الهائلة”.

وتواصل الميلشيات الحوثية شنها هجمات متواصلة ضد محافظة مأرب مستخدمة كافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين بما فيها الصواريخ البالستية والتي تسببت بنزوح الآلاف وفاقمت الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

ورفضت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كل دعوات السلام والمصالحة والتي أعلنتها الحكومة والتحالف العربي أو من كل القوى الدولية والأمنية مفضلة خيار تعميق الصراع والانقسام الذي يفتك باليمن واليمنيين.

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