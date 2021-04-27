احدث الأخبار

روحاني يكلف الاستخبارات بالقبض على المتورطين بتسريب تسجيل ظريف
أبرز المواد
 أوبك+ تتوقع انخفاض المخزونات النفطية التجارية إلى ما دون متوسط 2015-2019 خلال النصف الثاني من 2021
أبرز المواد
 كيف رد وزير الخارجية الإيراني على التسريب الصوتي؟
أبرز المواد
 واشنطن: نسعى لمنع طهران من حيازة السلاح النووي نهائياً
أبرز المواد
 التجارة: مكافحة التستر التجاري يمكنها إعادة 400 مليار ريال للاقتصاد الوطني
أبرز المواد
 تقرير ألماني يكشف سعي إيران لتطوير أسلحة دمار شامل بـ2020
أبرز المواد
 الصحة العالمية توضح: 3 أسباب وراء زيادة حالات كورونا خلال مارس وأبريل
أبرز المواد
 أسر أبطال الحد الجنوبي بنجران : نشعر بالفخر والاعتزاز لما قدمه شهداؤنا في الذود عن حدود المملكة
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي على تويتر: هجوم الحوثيين على مأرب سيسبب معاناة إنسانية فادحة
أبرز المواد
 محارق الجثث مكدسة بموتى كورونا بالهند.. والإغاثة الدولية تصل
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعتزم تصدير 60 مليون جرعة من “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 تعرف إلى مزايا تحديث “آيفون”: فتح بالكمامة وحماية البيانات
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

روحاني يكلف الاستخبارات بالقبض على المتورطين بتسريب تسجيل ظريف

روحاني يكلف الاستخبارات بالقبض على المتورطين بتسريب تسجيل ظريف

أبرز المواد
أوبك+ تتوقع انخفاض المخزونات النفطية التجارية إلى ما دون متوسط 2015-2019 خلال النصف الثاني من 2021

أوبك+ تتوقع انخفاض المخزونات النفطية التجارية إلى ما دون متوسط 2015-2019 خلال النصف الثاني من 2021

أبرز المواد
كيف رد وزير الخارجية الإيراني على التسريب الصوتي؟

كيف رد وزير الخارجية الإيراني على التسريب الصوتي؟

أبرز المواد
واشنطن: نسعى لمنع طهران من حيازة السلاح النووي نهائياً

واشنطن: نسعى لمنع طهران من حيازة السلاح النووي نهائياً

أبرز المواد

روحاني يكلف الاستخبارات بالقبض على المتورطين بتسريب تسجيل ظريف

روحاني يكلف الاستخبارات بالقبض على المتورطين بتسريب تسجيل ظريف
http://almnatiq.net/?p=976968
المناطق - وكالات

كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، الاستخبارات بالقبض على المتورطين في تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي متلفز “نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة، النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)، نزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضا مؤامرة على مصالحنا الوطنية”.

وأضاف “أمر الرئيس وزارة الأمن (الاستخبارات) بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة”، معتبرا أن “ملف مقابلة ظريف، ولأسباب واضحة (…) تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص يتم تحديد هوياتهم”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن هذه الأسباب.

وأثار التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات، والذي نشر للمرة الأولى الأحد في وسائل إعلام خارج إيران، جدلا في البلاد، إذ يتحدث فيه ظريف عن قضايا عدة من أبرزها الدور الواسع للواء الراحل قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية، وحديثه عن أولوية نالها “الميدان” على حساب الدبلوماسية.

وفي خضم الجدل الذي خلفته على الساحة السياسية في البلاد، أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، بصحة التسريب، قائلاً إن الملف الصوتي لظريف كان سريًا، ونشره غير قانوني.

وكان التسجيل المسرب للوزير الإيراني، كشف مدى تحكم سليماني بمفاصل السياسة الخارجية للبلاد.

كما شكا ظريف في المقابلة التي كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية، من تقزيم دوره في السياسة الخارجية، قائلاً “دوري كان “صفر”.

روابط ذات صلة

أوبك+ تتوقع انخفاض المخزونات النفطية التجارية إلى ما دون متوسط 2015-2019 خلال النصف الثاني من 2021

أوبك+ تتوقع انخفاض المخزونات النفطية التجارية إلى ما دون متوسط 2015-2019 خلال النصف الثاني من 2021
كيف رد وزير الخارجية الإيراني على التسريب الصوتي؟

كيف رد وزير الخارجية الإيراني على التسريب الصوتي؟
واشنطن: نسعى لمنع طهران من حيازة السلاح النووي نهائياً

واشنطن: نسعى لمنع طهران من حيازة السلاح النووي نهائياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*