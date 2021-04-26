مدير عام تعليم الباحة : رؤية ( 2030) عززت مكانة المملكة دوليًا، وقادتها نحو المنافسة العالمية

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أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن رؤية المملكة العربية السعودية ( 2030) أوقدت شعلة الحماس لدى أبناء وبنات وطننا العزيز للعمل الجاد والإصرار لتحقيق مضامين رؤية الخير وتطلعات قيادتنا المباركة، مشيرا إلى عزم المؤسسة التعليمية في المنطقة للقيام بالدور المنوط بها والوصول بالتعليم إلى المستوى المأمول الذي يؤهله ليكون الفاعل الأساس والمحرك الأول للتحول الوطني المراد؛ بما يملكه التعليم من قدرات جديرة وطاقات خلاقة تسهم في بناء الإنسان وتصنع التأثير الإيجابي في ذهنية المواطن وتعزز استعداده للتعاطي مع متطلبات المرحلة وتهيئ عوامل نجاح الرؤية المباركة وتحقيق غاياتها السامية لتتبوأ المملكة العربية السعودية موقعها المتصدر على خارطة العالم الحديث. وبين الدكتور عبدالخالق أن رؤية السعودية 2030 جاءت شاهدا كريما لحكمة قائد المسيرة ملك التغيير خادم الحرمين الشريفين، وتعبيرا لطموحاته السامية للارتقاء والتقدم، وتترجم حنكة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” يحفظهم الله جميعا ” فيما تحمله من برامج تنموية وخطط استراتيجية تقود إلى المنافسة الدولية، وتعزز مكانة المملكة الاقتصادية والارتقاء بها لتكون مثالا يحتذى في النماء والتطور، ولتغذي عزم قادته وأبناء الوطن نحو المستقبل المشرق لبناء الإنسان وتعزيز مقومات تقدم الوطن واستمرار تطوره ورسم المستقبل المشرق للأجيال القادمة بإذن الله تعالى.ورفع المدير العام للتعليم في ذات السياق أجمل التهاني لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ” يحفظهم الله ” بمناسبة مرور خمسة أعوام على الرؤية المباركة الواعد بمواصلة الخير وتنامي مسيرة العطاء والتقدم والازدهار، داعيا لقيادتنا الرشيدة ولوطننا العزيز بدوام العون والتوفيق والتمكين.