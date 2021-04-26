التعاون الإسلامي يحث على إيلاء اليتامى ما يستحقونه من رعاية وحسن معاملة

المناطق - واس

تجدد منظمة التعاون الإسلامي في “يوم اليتيم في العالم الإسلامي” دعوتها إلى ضرورة إيلاء اليتامى ما يستحقونه من رعاية كريمة، وحسن معاملة، خاصة الملايين منهم ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية والأمراض والمجاعات في عدد من الدول الأعضاء، ويزداد الوضع صعوبة في ظل تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” في شتى بقاع العالم.

وتعبيراً عن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بهذه الفئة الغالية في المجتمع وقضاياهم وهمومهم، أقر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الدورة الأربعين التي انعقدت في كوناكري جمهورية غينيا في ديسمبر 2013 قراراً تم تحديد يوم الخامس عشر من رمضان من كل عام يوماً لليتيم في العالم الإسلامي للتوعية بقضاياهم واحتياجاتهم.

ويهدف الاحتفاء بيوم اليتيم إلى تحفيز الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاجتماعية للاهتمام بالأيتام، والتأكيد على ما أوصى به ديننا الإسلامي الحنيف برعاية اليتيم وكفالته تربوياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً والحفاظ على حقوقهم وحسن تربيتهم، وهو ما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من عشرين موضعاً، فحقّ اليتيم هو من أعظم الحقوق التي أمر بها الإسلام وكافة الأديان السماوية.

يذكر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات المجتمعية في الدول الأعضاء على مقاربة شاملة لرعاية وكفالة الأيتام وحمايتهم؛ وتهيب الأمانة العامة في هذا الصدد بالدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المجتمعية والإنسانية بالاحتفال بيوم اليتيم عبر العديد من المناشط بهدف التوعية بقضايا الأيتام واحتياجاتهم وبذل المزيد من الجهد في تقديم الرعاية لهم وكفالتهم.