كيري ينفي إبلاغ ظريف باستهداف إسرائيل مصالح إيرانية في سوريا

المناطق - وكالات

نفى جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لتغيّر المناخ، أن يكون قد ناقش مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، عندما كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، واصفاً تلك المزاعم بـ”الكاذبة”.

وكان تسجيل صوتي مسرّب لظريف، حصل عليه موقع “إيران إنترناشيونال”، قال فيه إن كيري “أبلغه بشنّ إسرائيل هجمات ضد مصالح إيرانية في سوريا 200 مرة على الأقل”.

وأدلى ظريف بهذه التعليقات، خلال محادثة أجراها مع الخبير الاقتصادي المؤيد للحكومة الإيرانية سعيد ليلاز، وأجاب فيها عن أسئلة بشأن “سياسات وزارة الخارجية” خلال تولّيه منصبه.

“مزاعم خاطئة”

وغرّد كيري على حسابه في تويتر قائلاً: أستطيع أن أقول.. إن هذه القصة وهذه المزاعم خاطئة بشكل لا لبس فيه، لم يحدث هذا أبداً، سواء عندما كنت وزيراً للخارجية أو منذ ذلك الحين”.

I can tell you that this story and these allegations are unequivocally false. This never happened – either when I was Secretary of State or since. https://t.co/BTOdFE1khW — John Kerry (@JohnKerry) April 26, 2021

من جانبه، لم يعلّق الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على محتويات التسجيل الصوتي، ولكن بدا كأنه يرفض تصديق تصريحات ظريف.

وقال برايس في بيان مقتضب: “أود أن أوضح نقطة هامة مفادها أنه إذا نظرت إلى التقارير الصحفية المنشورة في ذلك الوقت، فمن المؤكد أن هذه الضربات لم تكن سراً، والحكومات شاركت في الحديث عن ذلك علناً، وبشكل رسمي”.

في حين، طالب عدد من الجمهوريين باستقالة كيري من منصبه الحالي في إدارة جو بايدن، إذ قال السناتور دان سوليفان في خطاب الاثنين إن كيري “بحاجة إلى الرحيل”. وكان كيري وزيراً للخارجية في الفترة ما بين 2013 إلى 2017.

وفي عام 2018، أكد مسؤول إسرائيلي أن بلاده نفذت أكثر من 200 هجمة ضد أهداف إيرانية في سوريا على مدار العامين الماضيين، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” في ذلك الوقت، وهو أول إفصاح علني عن حملة سرية يشتبه بأن إسرائيل نفذتها.