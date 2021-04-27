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أمير القصيم يُثمن حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات برامجية ودولية

أمير القصيم يُثمن حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات برامجية ودولية

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أمير القصيم يُثمن حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات برامجية ودولية

أمير القصيم يُثمن حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات برامجية ودولية
http://almnatiq.net/?p=976999
المناطق - بريدة

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات اكاديمية برامجية ودولية.

وهنأ سمو أمير القصيم في كتابه الذي بعث به لمعالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود على أن هذا الإنجاز للجامعة يضاف إلى إنجازات الجامعة، مشيداً سموه بما تحقق لها على الصعيدين المحلي والدولي، وليمكنها من أن يكون لها حضوراً متميزاً ضمن مصاف الجامعات على مستوى المملكة.

وأكد سمو أمير القصيم بأن الاعتمادات ستنعكس على مسيرة الجامعة التعليمية والعلمية, متمنياً لمعالي رئيس الجامعة وجميع منسوبيها التوفيق والسداد ومزيد من النجاحات المحلية والعالمية.

يذكر أن الاعتمادات التي حصلت عليها جامعة القصيم تشمل حصول برنامج ماجستير تقنيات التعليم على الاعتماد الأكاديمي البرامجي لفترة من 2021م إلى 2025م, وحصول برنامج ماجستير الإدارة التربوية على الاعتماد الأكاديمي البرامجي لنفس الفترة, وحصول برنامج بكالوريوس الأنظمة على الاعتماد الأكاديمي البرامجي, للفترة من 2021م إلى 2028م, وحصول برنامج بكالوريوس المحاسبة على الاعتماد الاكاديمي للفترة من 2020م الى 2025م, وحصول برنامج بكالوريوس الكيمياء على الاعتماد الأكاديمي للفترة من 2020م إلى 2024م, وحصول عمادة تقنية المعلومات على الاعتماد الدولي لثلاثة أنظمة.

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