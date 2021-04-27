هل لقاح كورنا يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية؟.. “الصحة” تجيب

المناطق - الرياض:

أبرزت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن أخذ المرضع للقاح كورونا لا يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية.

جاء ذلك في رد على سؤال لمواطنة قالت فيه: “ما مدى جواز استكمال المرضعات للرضاعة الطبيعية في حال تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد؟”.

وأوضحت الوزارة أنه لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أنه يوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم.

ولفتت الوزارة إلى أن التوصية بتطعيم المرضعات باللقاح جاءت لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل، منوهة بأنه لا يلزم إيقاف الرضاعة بعد تلقي اللقاح.