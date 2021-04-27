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الأمير فيصل بن بندر يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – فكر آمن – لوطن آمن”

الأمير فيصل بن بندر يدشن حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – فكر آمن – لوطن آمن”
http://almnatiq.net/?p=977011
المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، حملة “رب اجعل هذا البلد آمنا – فكر آمن – لوطن آمن”.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الرياض للمدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، وعدد من مسؤولي الفرع.

وبين الشبانات أن الحملة ستقوم على بث محتواها عبر وسائل الأعلام واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية، منوهاً بالدعم والمشاركة من إمارة المنطقة في نشاطات الفرع، مقدماً شكره للأمير فيصل بن بندر على متابعته المباشرة وتشجيعه لبرامج فرع المنطقة.

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