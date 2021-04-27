إغلاق 19 منشأة ورصد 14 مخالفة لتدابير “كورونا” في الأحساء

المناطق - الأحساء:

أغلقت أمانة الاحساء ممثلة ببلدية العمران 19 منشأة لمخالفة اشتراطات الصحة العامة، بالإضافة إلى مُصادرة وإتلاف 300 كيلوغرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل إلى انه تم وخلال أسبوع رصد 14 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية و5 مخالفات أخرى متعلقة بالتجمعات تفوق في عددها العدد المسموح به عبر تنفيذ 5453 جولة رقابية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي امتداداً لخطط المتابعة الرقابية للتأكيد على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وكذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، تعزيزاً لدور القطاع البلدي وتحقيقاً للسلامة المجتمعية، بالتزامن مع تكامل جهود القطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ (كوفيد – 19)، منوهاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



وعلى صعيد جهود الأمانة في الإصحاح البيئي والنظافة العامة ذكر بووشل أنه تم رفع 5584 طنًا من النفايات المنزلية وإزالة 3604 متر مكعب من المُخلّفات الإنشائية مجهولة المصدر، كما تم تطهير وتعقيم 1283موقعاً و12965من الآليات والمعدات والحاويات باستخدام 8839 لتراً من المُعقمات والمطهرات.