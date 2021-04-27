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إغلاق 8 منشآت وإتلاف 250 عبوة زمزم مجهولة المصدر في مكة المكرمة

إغلاق 8 منشآت وإتلاف 250 عبوة زمزم مجهولة المصدر في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=977018
المناطق - واس:

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات التابعة 8 منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ضمن جولات البلديات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها بلدية العزيزية أسفرت عن إغلاق 7 منشآت لتهاونها بتطبيق التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ومصادرة 2 طن من الباعة الجائلين بسوق الجولات، تشتمل على طاولات وديكورات عرض لأجهزة الجولات وإكسسواراتها وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بحملة رقابية مكثفة على الأسواق التجارية والباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية الإشرافي أسفرت عن مصادرة وإغلاق محل تجاري غير ملتزم بالاشتراطات الاحترازية، وإتلاف 120 لتراً من مشروب السوبيا و 140كجم من الفواكه والخضروات التي تظهر عليها علامات التلف والفساد معروضة لدى الباعة الجائلين لبيعها.

ونفذت بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 252 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر، و 30 عبوة سوبيا مجهولة المصدر، إضافةً إلى 100 كجم من الخضراوات والفواكه جرى تسليمها جميعاً لجمعية حفظ النعمة.

وواصلت بلدية المعابدة الفرعية ممثلة في قسم الأسواق التجارية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية أسفرت عن مصادرة 700 كجم من الخضراوات والفواكه، جرى تسليمها بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إبعاد 30 مبسطاً للسوبيا والباعة الجائلين بالشوارع العامة للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.

وأكدَّت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد “940”.

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