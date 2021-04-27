بلدية غرب الدمام تضبط مطعمًا مخالفًا بإحدى الاستراحات

المناطق - الدمام:

ضبطت بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع الأمن الوقائي، أمس الاثنين، مطعمًا مخالفًا داخل إحدى الاستراحات، يقوم بطبخ وبيع الذبائح والولائم.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أنه ورد للبلدية بلاغ من مواطن يفيد بوجود مطعم على إحدى شبكات التواصل يقوم ببيع وطبخ الذبائح والولائم دون الحصول على التصاريح اللازمة وبعد البحث والتحري، تم القيام بجولة تفتيشية من قبل مراقبي إدارة صحة البيئة وبالتعاون مع الأمن الوقائي على الموقع وضبطه، حيث تم التحفظ على المواد الغذائية وإغلاق الاستراحة لحين استكمال باقي الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

وأشاد م. فيصل القحطاني بالمواطنين المتعاونين مع البلدية حرصا منهم على سلامة الغذاء المعد للمستهلكين، منوهاً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف لم يلتزم بالاشتراطات الصحية، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز 940.