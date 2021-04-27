فيديو.. الهنود يتساقطون في الشوارع بسبب عجز المستشفيات عن استقبال مصابي كورونا

المناطق - الرياض:

سجلت الهند ما يقرب من مليون إصابة خلال ثلاثة أيام، بينها 346786 حالة مسجلة بين الليل وصباح السبت الماضي.



تقول مستشفيات في الهند إن المرضى بكوفيد-19 يموتون بسبب نقص الأكسجين، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة والوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى غير مسبوق في البلاد.



وحذرت المستشفيات في الهند من أنها على وشك الانهيار، وأفادت بعض المستشفيات بأن غرف العناية ووحدات العناية الفائقة امتلأت عن آخرها، ولا يوجد مكان لاستيعاب المزيد من المرضى.