مدير تعليم الخرج يرأس الاجتماع الأول للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

المناطق - الرياض:

عقدت لجنة الاستعداد اجتماعها الأول، اليوم، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1443هـ عن بعد، بقيادة مدير تعليم الخرج د. خالد بن عبدالله العتيبي وحضور أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بكلمة مدير التعليم د. خالد العتيبي أكد فيها على الاستعداد المبكر لبدء عام دراسي مكتمل ماديا وبشرياً، وأهمية التهيئة المثلى والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط، يليه عرض أمين الإدارة الأستاذ: عبد الرحمن الدوسري أبرز ملامح الاستعداد في لقاء معالي النائب، ثم توالت المواضيع.



واستهل النقاش من قبل رؤساء الأقسام عن خطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، منها: استعراض خطة الاستعداد لإدارة شئون المباني (المشاريع التي ستسلم قبل بداية العام الدراسي القادم، عقود النظافة، عمليات التأهيل والترميم)، وخطة الاستعداد لقسم الصيانة (الصيانة الدورية، المكيفات) بالإضافة إلى خطة التخطيط المدرسي وخطة التوسع في الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.



كما ناقش الاجتماع حركة تنقلات قائدي المدارس ووكلائها وقبول الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وعقود النقل المدرسي والمقاصف المدرسية وغيرها من الخطط من مختلف الأقسام المعنية ومكتبي التعليم بالدلم بنين _ بنات .

واختتم الاجتماع بمناقشة ما يستجد من قبل جميع الأعضاء؛ وبدوره قدم مدير التعليم شكره لكل الحاضرين على جهودهم المبذولة سعيًا للارتقاء بمستوى التعليم في مدارس محافظتي الخرج والدلم.