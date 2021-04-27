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أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي

أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي

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أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي

أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي
http://almnatiq.net/?p=977066
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تعازيه لذوي أسرة الجندي أول ناصر العنزي بعد وفاته إثر حادث انقلاب مركبة أثناء تأدية مهام عمله في قيادة حرس الحدود بمحافظة القريات .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم والد الجندي أول فضي بن غصن العنزي أحد منسوبي إمارة منطقة الحدود الشمالية , داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعرب العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعزيته ومواساته, داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه ويجزيه خير الجزاء .

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