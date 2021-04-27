أحد والوحدة يواجهان الهلال والنصر في نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

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تُقام غداً على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضة في المدينة المنورة منافسات الدور النصف النهائي لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة في نسخته الـ (43) .

وتجمع المواجهة الأولى أحد والهلال عند الـ 9.30 مساءً ، تليها عند الـ 11.30 مساء مواجهة الوحدة والنصر .

وجاء تأهل الأندية الأربعة للدور النصف النهائى بعد فوز أحد على الفتح وفوز الهلال على الأنصار وفوز الوحدة على الأهلي وفوز النصر على الاتحاد في الدور ربع النهائي.

ويُعد فريق أحد أكثر الفرق تحقيقاً للقب بواقع(17) لقباً يليه الاتحاد (13) لقباً ثم الأنصار بـ ٥ ألقاب ، ثم الفتح والنصر والهلال بلقبين لكل منهم والأهلي بلقب واحد .