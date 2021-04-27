أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

المناطق- تبوك- علي العميري:

رأس صاحب الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيريةالاجتماعية، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالجميع، مشيداً سموه بما يحضى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات . بعد ذلك اطلع سمو أمير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قدمتها الجمعية للجمعيات الخيرية بالمنطقة وكذلك تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الجمعية خلال الأشهر الماضية للمستفيدين خلال جائحة كورونا ، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك. وثمن سمو أمير المنطقة جهود الجميع على تفاعلهم مع اعمال الجمعية وعملهم المشرف الذي يقومون به , بعد ذلك ناقش المجلس عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات.