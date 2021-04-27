أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس “سدايا” لتنمية التفكير والإبداع العلمي بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , دور التقنية الحديثة لإطلاق المبادرات الوطنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ، كون المملكة أصبحت رائدة ومتميزة في هذا المجال بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

جاء ذلك خلال توقيع سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، بمشاركة معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي ( سدايا ) الدكتور عبدالله شرف الغامدي “عن بُعد” ، توقيع الاتفاقية بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ، ومركز القصيم العلمي.

وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي عبر المراكز العلمية المتخصصة، بهدف إثراء المجتمع بما تحقق من منجزات وطنية في هذا المجال الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تقوم به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ، التي كان لها الحضور المميز من خلال تنفيذ مبادرات تقنية مميزة لخدمة جميع فئات المجتمع.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمحاور التي تركز عليها الاتفاقية، وأهدافها في نشر الوعي وتعزيز جوانب أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي والمراكز العلمية، وتبادل الخبرات والاستشارات في بناء القدرات والكفاءات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في مبادرات وفعاليات وحاضنات علمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنمية التفكير والخيال والإبداع العلمي لدى الناشئة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

من جانبه ، أبدى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سعادته بأن تكون الهيئة ممكناً لمركز القصيم العلمي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو نشر الثقافة العلمية وفق أحدث المعايير التي تسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية عن طريق تطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن البيانات والذكاء الاصطناعي تعد اليوم عنصراً مهماً في نجاح العملية التعليمية، ونحن في سدايا نضع إمكاناتنا في سبيل نجاح المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار لدعم مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعكس حرص كل من سدايا و مركز القصيم العلمي على استثمار الحلول المتقدمة للبيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأنشطة العلمية والتربوية بما ينعكس على تحسينها وتحقيق الغاية القصوى منها.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، وأمين مركز القصيم العلمي الدكتور أحمد الشبل.