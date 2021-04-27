احدث الأخبار

أمير القصيم يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس “سدايا” لتنمية التفكير والإبداع العلمي بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية
منطقة تبوك
 أحد والوحدة يواجهان الهلال والنصر في نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة
أبرز المواد
 فيديو.. الهنود يتساقطون في الشوارع بسبب عجز المستشفيات عن استقبال مصابي كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي
منطقة الحدود الشمالية
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ 27 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة
أبرز المواد
 المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم: تفخر نيوم كونها حجر الزاوية في رؤية 2030 وبإسهامها في تحـقـيـقها
الاقتصاد
 مدير تعليم الخرج يرأس الاجتماع الأول للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 9 وفيات و1045 إصابة وشفاء 983 حالة
أبرز المواد
 أمير الشرقية: تمكين الجمعيات الخيرية يسهم في تحقيق استدامتها ويضمن استمراريتها
أبرز المواد
 عودة الرحلات الليلية لمطار أبها في هذا الموعد
أبرز المواد
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أمير القصيم يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة

أمير القصيم يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة

منطقة القصيم
أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس “سدايا” لتنمية التفكير والإبداع العلمي بالمنطقة

أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس “سدايا” لتنمية التفكير والإبداع العلمي بالمنطقة

منطقة القصيم
أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

منطقة تبوك
أحد والوحدة يواجهان الهلال والنصر في نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

أحد والوحدة يواجهان الهلال والنصر في نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

أبرز المواد

أمير القصيم يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة

أمير القصيم يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=977079
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم , أهمية تفعيل الأدوار المنوطة بالجمعيات الزراعية التعاونية ، خصوصاً الجمعيات المرتبطة بمنتجات التمور ومشتقاتها ، كون المنطقة تعد من بين المناطق التي تشتهر في إنتاج أفضل أنواع التمور بالمملكة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور يوسف الدخيل وأعضاء المجلس , بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالعزيز الرجيعي, والدكتور خالد النقيدان.
وأكد سموه أن الجمعيات التعاونية لها دور فاعل في تعزيز نمو الاقتصاديات للمملكة ، وتذليل الصعوبات كافة التي تواجه منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة ، لافتاً النظر إلى أهمية وضع السبل التي تكفل تسويق منتجات التمور بطريقة احترافية تراعي الجودة العالية بالمنتج وطريقة تسويقه.
وثمّن فوز رئيس وأعضاء جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم المنتخبين للدورة الرابعة ، متطلعاً سموه إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي يطمح إليها مزارعو ومنتجو التمور بالمنطقة.
واستمع سمو أمير منطقة القصيم من رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم عن الخطوات المستقبلية وتطلعات الجمعية التي تخدم المزارعين ومنتجي التمور.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس “سدايا” لتنمية التفكير والإبداع العلمي بالمنطقة

أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس “سدايا” لتنمية التفكير والإبداع العلمي بالمنطقة
أمير القصيم يُثمن حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات برامجية ودولية

أمير القصيم يُثمن حصول جامعة القصيم على سبع اعتمادات برامجية ودولية
البيئة: السيطرة على تمساح يتجوّل في مركز الهدية بالقصيم.. وسيتم محاسبة المخالفين

البيئة: السيطرة على تمساح يتجوّل في مركز الهدية بالقصيم.. وسيتم محاسبة المخالفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*