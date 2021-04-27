أمير القصيم يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة

المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم , أهمية تفعيل الأدوار المنوطة بالجمعيات الزراعية التعاونية ، خصوصاً الجمعيات المرتبطة بمنتجات التمور ومشتقاتها ، كون المنطقة تعد من بين المناطق التي تشتهر في إنتاج أفضل أنواع التمور بالمملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور يوسف الدخيل وأعضاء المجلس , بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالعزيز الرجيعي, والدكتور خالد النقيدان.

وأكد سموه أن الجمعيات التعاونية لها دور فاعل في تعزيز نمو الاقتصاديات للمملكة ، وتذليل الصعوبات كافة التي تواجه منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة ، لافتاً النظر إلى أهمية وضع السبل التي تكفل تسويق منتجات التمور بطريقة احترافية تراعي الجودة العالية بالمنتج وطريقة تسويقه.

وثمّن فوز رئيس وأعضاء جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم المنتخبين للدورة الرابعة ، متطلعاً سموه إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي يطمح إليها مزارعو ومنتجو التمور بالمنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم من رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم عن الخطوات المستقبلية وتطلعات الجمعية التي تخدم المزارعين ومنتجي التمور.

