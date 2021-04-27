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مشروع البحر الأحمر يحصل على التمويل الأخضر بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال

مشروع البحر الأحمر يحصل على التمويل الأخضر بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=977083
المناطق - واس

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم , عن اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال سعودي مع أربعة بنوك سعودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, أن الشركة نجحت بالحصول على التمويل لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، والسمعة العالمية المشروع, مشيراً على أن هذا القرض يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر.
وأضاف باغانو أن هذا التسهيل يشكل إنجازاً نوعياً للمشروع لتأمين التسهيلات البنكية والإلتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، كما يسهم هذا التمويل في جعل المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل, ويشكل تصنيف التمويل الأخضر دليلاً آخر على إرساء معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وإبراز طرق مختلفة لهذا القطاع لتطوير المشاريع المستدامة محلياً وعالمياً .

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