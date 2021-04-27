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“الشؤون الإسلامية” بنجران يدشّن الحملة الميدانية للوقاية من فيروس كورونا

“الشؤون الإسلامية” بنجران يدشّن الحملة الميدانية للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=977092
المناطق - نجران

‫ دشّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة، حملته الميدانية في الجوامع والمساجد، التي تهدف إلى تطبيق الجزاءات على المخالفين وفق النظام؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فيروس كورونا، التي سبق أن قام الفرع بالتوجيه والتوعية في فترات سابقة.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي؛ أن هذه الجولات التي تمّ تدشين سير أعمالها تأتي تنفيذاً لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، ‏ونائبه، ومتابعة ‏وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك وحرصاً على‏ تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما أوضح فضيلته، أن الفرق الميدانية تمّ تنفيذها من قِبل مراقبي المساجد بإشراف إدارة المساجد ترافقهم الدوريات الأمنية، حسب النطاق الجغرافي لكل موقع على مستوى جوامع ومساجد المنطقة.

وفي الختام، قدّم العصيمي؛ شكره لمدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبه؛ على تعاونه وتجاوبه من خلال مشاركة الفرق الأمنية لفريق العمل من فرع الوزارة بالمنطقة

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