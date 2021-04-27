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“تنامي” توقع مع “غرفة الرياض” وتطور نموذج العمل التجاري لـ”مركز الفارس”

“تنامي” توقع مع “غرفة الرياض” وتطور نموذج العمل التجاري لـ”مركز الفارس”
http://almnatiq.net/?p=977096
المناطق - الرياض

وقع الأمين العام لغرفة الرياض ناصر أبو حيمد مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” د. فؤاد العبدالكريم مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل تطوير ودعم البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي لمنطقة الرياض ومحافظاتها.

وأوضح الأمين العام لـ”تنامي” خالد بن عبدالعزيز العواد أن المذكرة الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم البرامج التنموية الموجهة للأسرة والمجتمع بالشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته في مدينة الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، كما تساهم في تشجيع المبادرات المؤسسية التنموية وتبني التقارير والدراسات والبحوث والاستطلاعات المجتمعية.

وأضاف أن مجالات العمل الخاصة بالطرفين تشمل نقل الخبرات وبناء القدرات المهنية في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية، التعاون في مجالات أخرى بين تنامي والغرفة، التعاون في تنفيذ البرامج والاستفادة من المنشآت التابعة للطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق ما تراه الأطراف مناسب، مشاركة كل من الطرفين في الأنشطة والفعاليات وما إلى ذلك من أنشطة أخرى تخدم الأهداف المشتركة.

من جانب آخر أبان “العواد” أن لجمعية تنامي الريادة في تطوير القطاع غير الربحي حيث تعد أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وانتقلت إلى تطوير القطاعين العام والخاص، حيث أنهت تطوير نموذج العمل التجاري Business Model لأحد أهم بيوت الخبرة في القطاع الخاص والذي يمتلك خبرات جاوزت 17 عاما في مجال الدراسات والبحوث.

وقال “العواد” إن ⁧‫معمل الابتكار التنموي‬⁩ أحد مشاريع ⁧‫تنامي‬⁩ أنهى تطوير نموذج العمل التجاري Business Model لمركز الفارس للدراسات والاستشارات وفق أحدث التجارب والممارسات العالمية، وعلى أيدي فريق عمل جمعية تنامي لتزيد عمقها في قطاع التطوير بإضافة جانب تطوير القطاع الخاص، عبر إيجاد الحلول والممكنات التي تساعد على الانطلاق تحقيقا لرؤية المملكة 2030م.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807. وتُعد أول جمعية متخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.

وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة إلى مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل “تنامي”.

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