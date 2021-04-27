شباب وفتيات الحدود الشمالية يسهمون في إثراء العمل التطوعي في مراكز اللقاحات

المناطق - واس

أسهم العديد من الشباب والفتيات بمنطقة الحدود الشمالية الحراك التطوعي والمجتمعي بالمنطقة من خلال التطوع في مساعدة كبار السن والإرشاد ومرافقتهم في صالات الانتظار وذلك في مراكز تلقي اللقاحات بالمنطقة مما كان له الأثر الكبير في نفوس المستفيدين .

وعبر العديد من المتطوعين والمتطوعات لـ”واس” عن سعادتهم الكبيرة وهم يرسمون هذه الملامح من التطوع الصحي في خدمة الكبير والصغير وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

من جانبه, دعت صحة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس “كورونا”.