احدث الأخبار

أخضر السهام يواصل تدريباته في الرياض
الرياضة
 أمير المدينة يلتقي بمدير الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 أمير جازان يتسلم تقرير تعليم جازان عن متابعة اعمال سير الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي
منطقة جازان
 بدعم من بلدية القطيف فنان تشكيلي يرسم لوحة فنية عن الموروث الشعبي على أحد جداريات الواجهة البحرية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1599 جولة رقابية وتغلق 15 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية
المنطقة الشرقية
 شباب وفتيات الحدود الشمالية يسهمون في إثراء العمل التطوعي في مراكز اللقاحات
منطقة الحدود الشمالية
 “تنامي” توقع مع “غرفة الرياض” وتطور نموذج العمل التجاري لـ”مركز الفارس”
منطقة الرياض
 “الشؤون الإسلامية” بنجران يدشّن الحملة الميدانية للوقاية من فيروس كورونا
منطقة نجران
 إسلامية نجران تقيم برنامجا لتشجير الجوامع والمساجد
منطقة نجران
 مشروع البحر الأحمر يحصل على التمويل الأخضر بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال
أبرز المواد
 أمير القصيم يؤكد أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة منتجي ومزارعي التمور بالمنطقة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس “سدايا” لتنمية التفكير والإبداع العلمي بالمنطقة
منطقة القصيم
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

أخضر السهام يواصل تدريباته في الرياض

أخضر السهام يواصل تدريباته في الرياض

الرياضة
أمير المدينة يلتقي بمدير الدفاع المدني بالمنطقة

أمير المدينة يلتقي بمدير الدفاع المدني بالمنطقة

منطقة المدينة المنورة
أمير جازان يتسلم تقرير تعليم جازان عن متابعة اعمال سير الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي

أمير جازان يتسلم تقرير تعليم جازان عن متابعة اعمال سير الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي

منطقة جازان
بدعم من بلدية القطيف فنان تشكيلي يرسم لوحة فنية عن الموروث الشعبي على أحد جداريات الواجهة البحرية

بدعم من بلدية القطيف فنان تشكيلي يرسم لوحة فنية عن الموروث الشعبي على أحد جداريات الواجهة البحرية

المنطقة الشرقية

شباب وفتيات الحدود الشمالية يسهمون في إثراء العمل التطوعي في مراكز اللقاحات

شباب وفتيات الحدود الشمالية يسهمون في إثراء العمل التطوعي في مراكز اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=977099
المناطق - واس

أسهم العديد من الشباب والفتيات بمنطقة الحدود الشمالية الحراك التطوعي والمجتمعي بالمنطقة من خلال التطوع في مساعدة كبار السن والإرشاد ومرافقتهم في صالات الانتظار وذلك في مراكز تلقي اللقاحات بالمنطقة مما كان له الأثر الكبير في نفوس المستفيدين .
وعبر العديد من المتطوعين والمتطوعات لـ”واس” عن سعادتهم الكبيرة وهم يرسمون هذه الملامح من التطوع الصحي في خدمة الكبير والصغير وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.
من جانبه, دعت صحة الحدود الشمالية المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس “كورونا”.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي

أمير منطقة الحدود الشمالية يعزي ذوي الجندي أول ناصر العنزي
أعضاء جمعية إعلاميي عرعر في زيارة لجمعية رؤوف للأيتام ويبحثون سبل التعاون معهم

أعضاء جمعية إعلاميي عرعر في زيارة لجمعية رؤوف للأيتام ويبحثون سبل التعاون معهم
“الثقافة والفكر ” أمسية ثقافية بفنون الشمالية

“الثقافة والفكر ” أمسية ثقافية بفنون الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*