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أمانة الشرقية تنفذ 1599 جولة رقابية وتغلق 15 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

أمانة الشرقية تنفذ 1599 جولة رقابية وتغلق 15 مُنشأة لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية
http://almnatiq.net/?p=977105
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 14/رمضان/1442هـ، 1592 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 15 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، في الأسواق والمراكز التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام ومنافذ البيع، والتي تأتي استمرارا لأعمال اللجنة الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة اللجنة التنفيذية بـالمنطقة الشرقية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من خلال تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية تماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #امتثالك_أمانة، من خلال مبادرة “ممتثل” الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس (23) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، واغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.

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