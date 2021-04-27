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أمير جازان يتسلم تقرير تعليم جازان عن متابعة اعمال سير الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي

أمير جازان يتسلم تقرير تعليم جازان عن متابعة اعمال سير الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي

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بدعم من بلدية القطيف فنان تشكيلي يرسم لوحة فنية عن الموروث الشعبي على أحد جداريات الواجهة البحرية

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منطقة الحدود الشمالية

أمير جازان يتسلم تقرير تعليم جازان عن متابعة اعمال سير الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي

أمير جازان يتسلم تقرير تعليم جازان عن متابعة اعمال سير الاختبارات عن بعد عبر منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=977111
المناطق - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، التقرير النهائي عن متابعة سير الاختبارات والجهود والإنجازات التعليمية المبذولة بالمنطقة خلال الفصل الدراسي الثاني، وكذلك عن إحصائيات منصة مدرستي، وبرنامج تطوير المشروعات المدرسية.
ونوه سمو أمير منطقة جازان خلال استقباله بمكتبه اليوم ، مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم محمد أبو هادي، بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لمسيرة التعليم، وبحكمتها ونظرتها الثاقبة خلال جائحة كورونا، واتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة وتطبيق الأنظمة التقنية المساعدة لاستمرار التعليم والحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، مشيداً بجهود معالي وزير التعليم ومساعديه والقائمين على إدارات التعليم بالمناطق.
من جهته أشاد الدكتور أبو هادي بالدعم المستمر الذي تجده إدارة التعليم بجازان من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكداً حرصه والزملاء جميعا بالعمل على كل ما يدعم العملية التعليمية ويطورها.
وفي نهاية اللقاء كرم سمو أمير منطقة جازان المدير الإقليمي لمكتب تطوير المنطقة الجنوبية المهندس عبدالله بن أحمد الشنقيطي ، لجهوده في متابعة تطوير وتسليم المشاريع التعليمة وتأهيلها وترميمها ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

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