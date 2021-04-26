أمير المدينة يلتقي بمدير الدفاع المدني بالمنطقة

المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد مرعي آل قماش.

واطلع سموه خلال اللقاء، على التقرير السنوي الذي تضمن أعمال وإنجازات مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، والمُشتمل على جهودها والإدارات التابعة لها، والحالات التي تمت مباشرتها في مجال العمليات والسلامة، بالإضافة إلى أعمالها ومناشطها في التوعية، والإمكانات المختلفة التي تسهم في تأدية الأعمال على أكمل وجه.

وأعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شُكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، مُثمناً توجيهاته ودعمه المستمر لمختلف أعمال الدفاع المدني لخدمة الأهالي والزوار، وبشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك.