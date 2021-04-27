أخضر السهام يواصل تدريباته في الرياض

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يواصل المنتخب السعودي للسهام تدريباته الاعتيادية في المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض بقيادة المدرب بول روبرتس ومساعده الوطني محمد مذكور.

ويخضع رماة الأخضر لمعسكر مفتوح في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة وهي (البطولة العربية ببغداد وكأس العالم بباريس والتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو)، حيث يستمر المعسكر حتى التاسع من شهر مايو المقبل بمشاركة 8 رماة هم راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، نواف قاري من مركز الرياض، منصور علوي، عبدالله الحارثي، صلاح الشمراني، محمد راسم من مركز جدة، وسلطان قشاش من مركز الباحة، فيما تشارك في المعسكر ست راميات ( مشاعل العتيبي، شادن المرشود، هيفاء الخنيزان، ساره بن سلوم، عفاف السبيعي، لولوه الدامر).