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تأهيل وتمكين أكثر من 4600 مستفيد ومستفيدة بجمعية ” إنسان ” خلال العام الماضي

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رجال المرور يضبطون حركة السير في أجواء المطر والضباب بالباحة

رجال المرور يضبطون حركة السير في أجواء المطر والضباب بالباحة

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رجال المرور يضبطون حركة السير في أجواء المطر والضباب بالباحة

رجال المرور يضبطون حركة السير في أجواء المطر والضباب بالباحة
http://almnatiq.net/?p=977130
المناطق - واس

جندت إدارة المرور بمنطقة الباحة وفروعها في مختلف المحافظات جميع ضباطها وأفرادها لتنظم الحركة المرورية على الطرقات الرئيسة والميادين العامة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار وضباب ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية.
ويتواجد رجال الأمن من المرور والجهات الأمنية الأخرى من الشرطة والدوريات لتنظم الحركة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار، حيث تشهد مدينة الباحة ومتنزهات المنطقة إقبالاً من الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عمت أرجاء المنطقة في هذه الأيام من الأمطار والضباب وجريان السيول.

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