تأهيل وتمكين أكثر من 4600 مستفيد ومستفيدة بجمعية ” إنسان ” خلال العام الماضي

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كشفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) عن أن إجمالي المستفيدين من برامج التوظيف والتأهيل والتمكين بالجمعية خلال العام الماضي بلغ 4644 مستفيداً ومستفيدة، مؤكدةً حرصها على تأهيل وتمكين وتوظيف أبنائها المستفيدين، وذلك انطلاقا من توجهها لتفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من الرعوية إلى التنموية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأبناء وأسر الجمعية، وتمكينهم من الإنتاج، وخلق فرص عمل لهم.

وتسعى الجمعية عبر برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء “إنسان” إلى ترسيخ أهمية العمل في نفوس الأبناء لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في الحصول على وظائف، حيث تقوم الجمعية بالاتصال بمراكز التدريب الحكومية والأهلية، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في التدريب والتوظيف؛ كالمعاهد الخاصة، والشركات الأهلية، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة.

وتحرص الجمعية على تقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي للأبناء من خلال إعطائهم ندوات وورش عمل قبل إلحاقهم بالوظائف، حيث ألحقت الجمعية 249 مستفيداً بسوق العمل، من خلال التعاون مع 56 جهة توظيف، فيما التحق 324 مستفيداً ومستفيدة بالدبلومات والتدريب المنتهي بالتوظيف من خلال التعاون مع 8 جهات تدريبية، فيما استفاد 3660 مستفيداً ومستفيدة من الدورات التدريبية البالغ عددها 131 دورة تدريبية وتطويرية، كما استفاد 298 طالباً وطالبة من التعليم الأهلي من خلال التعاون مع 10 جهات تعليمية، بالإضافة إلى تمكين 113 مستفيداً ومستفيدة من افتتاح مشاريع خاصة بهم .