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تعليم جدة يحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 2030

تعليم جدة يحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=977140
المناطق - جدة

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بجدة وجميع منسوبيها ومنسوباتها بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عام ٢٠١٦ م وذلك من خلال حملةً إعلاميةً تُبرز من خلالها المكاسب التي تحققت للرؤية الوطنية خلال الفترة الماضية والجهود المخلصة التي بذلت في سبيل ذلك من خلال تناولها عبر وسائل التواصل التعليمية المختلفة.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ تجعلنا نفخر بهذا الوطن وقيادته وما تضمنته الرؤية المباركة من خطط شاملة ونقلة نوعية في جميع القطاعات والمجالات، ومن ضمنها قطاع التعليم الذي يُعد أحد أهم الأهداف البارزة لهذه الرؤية التي تسعى إلى تطويره لينافس كبرى بلدان العالم في هذا الشأن، وليس أدل على ذلك ما حققه التعليم عن بُعد، الذي يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، من نتائج قياسية على المستوى العالمي في ظل الجائحة، مضيفاً أنه ومع بداية الربع الثاني من عام ٢٠٢١، يشهد الوطن انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق الرؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تستمر إلى عام ٢٠٢٥ وتُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، لنرى الإنجازات تتبلور وتتحقق على أرض الواقع في المستقبل المنظور بمشيئة الله من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج واضحة وأرست أسس النجاح، بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة متمثلة في عزم وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان “حفظهم الله”.

من جهته أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران أنه تم تدشين حملة إعلامية بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية ٢٠٣٠ وذلك من خلال إبراز مكاسب الرؤية الوطنية ومرتكزاتها وأهدافها وتسليط الضوء على جهود القيادة الرشيدة التي تعمل على تحقيقها، وتناول ما تحقق خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل التعليمية المختلفة وإبرازها بالشكل اللائق مع إتاحة الفرصة للمجتمع التعليمي للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية.

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