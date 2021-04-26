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أمير منطقة حائل يرعى الليلة حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل

أمير منطقة حائل يرعى الليلة حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=977144
المناطق - حائل/

يرعى صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، وبحضور صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير المنطقة، حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير، عن بُعد، اليوم الثلاثاء 15رمضان الساعة 10مساءً.

وصرح معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، قائلا: “إن جامعة حائل تحتفل بتخريج جيل واعد، قادر على مواكبة ما تتطلع له حكومتنا الرشيدة، متضلعاً في أحدث ما توصلت له الأساليب الحديثة في التعليم الأكاديمي لتلبية متطلبات سوق العمل في وطننا الغالي”.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام 6232 خريجاً وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية و 7 فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.

كما أشاد معالي رئيس الجامعة بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، يجعل المملكة تتبوأ مكانة عالية على مستوى العالم، رغم ظروف جائحة كورونا، وما تركته من أثر بليغ في القطاعات التعليمية في بعض الدول الأخرى، إلا أن المملكة تواصل التقدم والنجاح من خلال استخدام التقنية الحديثة بالتعليم عن بُعد، دون تأثير في جودة المخرجات التعليمية، وبيّن أن رعاية سموّ أمير منطقة حائل وسموّ نائبه تجسد مدى الاهتمام والترابط بين سموّه وسموّ نائبه، وأبنائهم الطلبة، مثمناً تلك الرعاية الكريمة، ويأتي ذلك امتداداً لما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية من سموّ أمير المنطقة، وسموّ نائبه- حفظهما الله-
مؤكداً أن الجامعة عملت- خاصة في ظل ظروف الجائحة- على تسليح الطلبة بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت على أن يكونوا قوة مؤثرة في المجتمع لخدمة وطنهم، وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية، بمتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

كما أعرب عن خالص التهاني والتبريكات لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات من جامعة حائل، سائلاً المولى لهم التوفيق والسداد في مستقبلهم، مؤكداً أهمية الإخلاص في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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