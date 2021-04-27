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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية المغربي
http://almnatiq.net/?p=977148
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطه.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.

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