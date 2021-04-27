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شرطة الرياض تلقي القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة

شرطة الرياض تلقي القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة

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شرطة الرياض تلقي القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة

شرطة الرياض تلقي القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة
http://almnatiq.net/?p=977155
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص ، مواطن و (3) مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل (8,000,000) دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ (2,000,000) ريال سعودي، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرّاً لهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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