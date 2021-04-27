كيا سيراتو 2021 رفيق الدرب الصحيح

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سيارة كيا سيراتو 2021 الجديدة واحدة من السيارات السيدان متوسطة الحجم المميزة لشركة كيا في الأسواق العربية وخاصة السعودية، أتت السيارة بمواصفات جديدة عن الموديلات السابقة، تتميز سيراتو 2021 بتعدد الفئات فهي تأتي باربعة فئات وذات سعر متوسط وتتميز ايضا بمجموعة كبيرة من وسائل الترفيه ووسائل الامان ايضا فقد حصلت على تقييم 5 نجوم في تقييمات الموثوقية ومن مميزات السيارة ايضا الشكل الخارجي الأنيق والمحركات القوية مما يجعلها واحدة من المنافسين المميزين في فئة السيدان.

تصميم كيا سيراتو 2021



الشكل والتصميم الخارجي لسيارة كيا سيراتو 2021، تأتي سيراتو بشكل خارجي انيق وذلك واضح على الشكل الخارجي للسيارة ككل فأمامية السيارة طويلة وذات غطاء محرك انسيابي به خطوط بارزة على الجانبين وفي المنتصف مصابيح عريضة خماسية العدسات باضاءة LED، وبين المصابيح نرى الشبك العريض المعروض لطراز سيراتو من كيا وبالاسفل صدام السيارة ومصابيح الضباب.

جانبية السيارة ذات انسيابية ملحوظة ايضا مع الامامية والخلفية للسيارة بها تجويف في منتصف الأبواب، مقابض نفس لون السيارة بالاضافة الى اضافة من الكروم الفضي حول الزجاج، أما عن الارتفاع فهي ذات ارتفاع متوسط عن الأرض.

اخيرا خلفية السيارة فهي جديدة وانيقة ايضا، بها مصابيح عريضة ممتدة الى الاجناب يتوسطها شعار الشركة وبالاسفل مصابيح ضباب خلفية وصدام السيارة فتحات خروج العادم.

التصميم الداخلي للسيارة كيا سيراتو 2021



وعن مقصورة كيا سيراتو 2021 والمساحة الداخلية فهى تأتي بمقصورة انيقة وبسيطة ذات جودة خامات في التصنيع تتضمن الآتي:

تابلوه متوسط الحجم يتوسطه شاشة ملاحة كبيرة الحجم لمس ألوان عالية الجودة، فتحات المكيف الدائرية على الجانبين والمستطيلة في المنتصف ذات إطار من الكروم الفضي او نفس لون التابلوه.

في منتصف المقصورة نرى الكونسول الوسطي الذي يتضمن الآتي:

ازرار التحكم في المكيف، ناقل الحركة الأوتوماتيكي، بعض أزرار التحكم في اضافات السيارة ووضعيات القيادة، فرامل اليد العادية، مسند يد أمامي متوسط الحجم مطرز بالجلد، حامل أكواب.

وعن مقاعد السيارة تأتي المقصورة بمجموعة من المقاعد المريحة ذات تطريز من الجلد متعددة الألوان.

ومن حيث المساحة الداخلية فهى مساحة متوسطة الحجم و ذات ركوبا مريحا تكفي 5 أشخاص، وتأتي بمساحة صندوق خلفي متوسطة تصل الى 427 لتر مع امكانية طي المقاعد الخلفية.

محركات سيارة كيا سيراتو 2021





تأتي كيا سيراتو بنوعين من المحركات:

المحرك الاول: سعة 1.6 لتر ذو 4 أسطوانات يعطي قوة حصانية 126 حصان ويولد عزم للدوران 154 نيوتن متر مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود لذلك المحرك يجعل السيارة تسير 15.2 كم / لتر.

المحرك الثاني: سعة 2.0 لتر ذو 4 أسطوانات يعطي قوة حصانية 152 حصان ويولد عزم للدوران 192 نيوتن متر مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود لذلك المحرك يجعل السيارة تسير 14.6 كم / لتر.

السرعة القصوى للسيارة تتراوح ما بين 210 كم/الساعة

أنظمة الدفع في كيا سيراتو 2021





تتوفر سيارة كيا سيراتو 2021 في الاسواق السعودية بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

أهم نظم الأمان في كيا سيراتو 2021



تأتي كيا سيراتو 2020 بمجموعة متوسطة من أنظمة الأمان ومنها 4 وسائد هوائية، الفرامل المانعة للانغلاق، نظام دعم المكابح، نظام التحكم في الانزلاق، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.





أنظمة الرفاهية في كيا سيراتو 2021





أما عن الرفاهية الموجودة في سيارة كيا سيراتو 2021 هي تأتي بمجموعة كبيرة من وسائل الرفاهية مثل الحساسات الخلفية، الحساسات الامامية، مقاعد من الجلد، نظام تحكم كهربائي في المقاعد، كاميرا خلفية، إضاءة ليد، فتحة سقف، نظام صوتي مزود بـ 4 مكبرات صوت، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، نظام تثبيت سرعة ذكي، تحكم صوتي من عجلة القيادة متعددة الاستخدام، مكيف متعدد المناطق، زر تشغيل المحرك، نوافذ كهربائية، أقفال آلية للأبواب، فتح السيارة بالريموت و جنوط من الألمونيوم مقاس 17 بوصة.





اسعار و فئات كيا سيراتو 2021 في السوق السعودي:



تأتي سيارة كيا سيراتو 2021 إلى الأسواق السعودية بأربع فئات وسعر يمكن تمويله ويتراوح ما بين 68,998 إلى 97,058 ريال سعودي.