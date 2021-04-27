احدث الأخبار

البنك المركزي السعودي يوضح دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في نيبال
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 كيا سيراتو 2021 رفيق الدرب الصحيح
منوعات
 شرطة الرياض تلقي القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة
أبرز المواد
 تجمع مكة المكرمة الصحي يطلق مشروع العيادات المتنقلة لتعزيز الصحة
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية المغربي
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى الليلة حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل
منطقة حائل
 تعليم جدة يحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 2030
منطقة مكة المكرمة
 تأهيل وتمكين أكثر من 4600 مستفيد ومستفيدة بجمعية ” إنسان ” خلال العام الماضي
منطقة الرياض
 رجال المرور يضبطون حركة السير في أجواء المطر والضباب بالباحة
منطقة الباحة
عاجل

الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ، ولا مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من الحمل

البنك المركزي السعودي يوضح دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي

البنك المركزي السعودي يوضح دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في نيبال

الشؤون الإسلامية تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في نيبال

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

أبرز المواد
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد

البنك المركزي السعودي يوضح دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي

البنك المركزي السعودي يوضح دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي
http://almnatiq.net/?p=977171
المناطق_ الرياض

أوضح البنك المركزي السعودي «ساما»، دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي للشمول المالي.

وكتب ساما، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في تغريدة مرفق بها صورة معلوماتية «تعرف على دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي».

وأوضح البنك المركزي، أن الشمول المالي هو إتاحة حصول كل فئات المجتمع من مؤسسات وأفراد على الخدمات والمنتجات المالية واستخدامها بأسعار معقولة وآمنة للمستهلك ومستدامة لمقدم الخدمة.

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أن أهمية الشمول تكمن في سهولة حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية واستخدامها عن طريق القنوات الرسمية.

وأضاف ساما، أن أهمية الشموال المالي كذلك تكمن في توعية وتثقيف مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية بهدف زيادة معرفتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم عند استخدامها.

وبينّ البنك المركزي السعودي، أن التحول المالي الرقمي هو تطوير بيئة الخدمات المالية لمواكبة العصر الرقمي عن طريق استخدام التقنيات الحديثة التي تجعل إمكانية الوصول للخدمات والمنتجات المالية أكثر سهولة وكفاءة.

وأشار البنك المركزي، إلى أن اهمية التحول المالي الرفمي تكمب في المساهمة في تطوير القطاع المالي عن طريق تقديم حلول تقنية حديثة تلبي حاجة العميل وتزيد مستوى الكفاءة والمورنة في الخدمة المقدمة وتضمن تقديم الأمان الإلكتروني للعميل.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في نيبال

الشؤون الإسلامية تدشّن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في نيبال
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*