البنك المركزي السعودي يوضح دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي

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أوضح البنك المركزي السعودي «ساما»، دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي للشمول المالي.

وكتب ساما، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في تغريدة مرفق بها صورة معلوماتية «تعرف على دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي».

وأوضح البنك المركزي، أن الشمول المالي هو إتاحة حصول كل فئات المجتمع من مؤسسات وأفراد على الخدمات والمنتجات المالية واستخدامها بأسعار معقولة وآمنة للمستهلك ومستدامة لمقدم الخدمة.

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أن أهمية الشمول تكمن في سهولة حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية واستخدامها عن طريق القنوات الرسمية.

وأضاف ساما، أن أهمية الشموال المالي كذلك تكمن في توعية وتثقيف مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية بهدف زيادة معرفتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم عند استخدامها.

وبينّ البنك المركزي السعودي، أن التحول المالي الرقمي هو تطوير بيئة الخدمات المالية لمواكبة العصر الرقمي عن طريق استخدام التقنيات الحديثة التي تجعل إمكانية الوصول للخدمات والمنتجات المالية أكثر سهولة وكفاءة.

وأشار البنك المركزي، إلى أن اهمية التحول المالي الرفمي تكمب في المساهمة في تطوير القطاع المالي عن طريق تقديم حلول تقنية حديثة تلبي حاجة العميل وتزيد مستوى الكفاءة والمورنة في الخدمة المقدمة وتضمن تقديم الأمان الإلكتروني للعميل.